عمر كمال لـ"الفجر الفني" بلاش تعصب.. وهذا توقعي لمبارة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان عمر كمال ، عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال عمر :" أتوقع فوز نادي الزمالك على الأهلي، وتتويجه بدوري أبطال إفريقا ، وبلاش تعصب ، ويارب المبارة تنتهي على خير، ويارب يوفق الزمالك" .



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين


وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.


ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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