بتيسيرت المنتخب.. دينا فؤاد تدعم الأهلي قبل نهائي أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة دينا فؤاء صورة لها بتيشيرت منتخب مصر والذي حمل اللون الأحمر تشجيعا للأهلي وذلك قبل المباراة التي تجمعه بنادي الزمالك عقب ساعات قليلة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "فؤاد" قائله: "الأهلي وبس وعارفه ان ده تيشيرت المنتخب".

وتشارك دينا فؤاد حاليا في مسلسل "جمال الحريم" مع خالد سليم، ونوراللبنانية، ودينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى.

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