نظام أردوغان يقوم بسجن 337 شخص مدى الحياة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
Advertisements

 قضت محكمة في أنقر، بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان العام 2016.

 

وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة" وفق ما جاء في ملخص للحكم حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

 

من جهة أخرى، حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.

 

 

 

ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون قصفوا مواقع عدة لها رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة الانقلاب من قاعدة أكنجي ليل 15-16 يوليو 2016.

 

وحكم على غالبية هؤلاء المتهمين بالسجن مدى الحياة مع "ظروف مشددة" للعقوبة. ويشمل ذلك ظروف سجن أكثر صرامة وهي عقوبة حلت في الترسانة القانونية التركية مكان عقوبة الإعدام التي ألغيت العام 2004.

 

 

 

ويتهم إردوغان الداعية فتح الله غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب هذه. ويقيم غولن الحليف السابق للرئيس التركي في الولايات المتحدة وهو ينفي أن يكون يقف وراء محاولة الانقلاب.

 

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، تلاحق السلطات دونما هوادة أنصار غولن، وقد قامت بعمليات توقيف لا سابق لها في تاريخ تركيا الحديث.

 

 

 

وتجرى محاكمات أخرى مع عدد اكبر من المتهمين. فيحاكم 520 شخصا في إطار قضية على ارتباط مع نشاطات الحرس الجمهوري خلال ليلة الانقلاب الفاشل.

 

ودانت المحاكم حتى الآن نحو 4500 شخص الحكم على ثلاثة آلاف منهم تقريبا بالسجن مدى الحياة على ما تظهر الأرقام الرسمية.

 

أخبار تهمك

كونتي يحصد جائزة الخنزير الذهبي للمرة الثانية في الموسم الحالي

منذ ساعة و نصف

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ 33 دقيقة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ يوم

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ ساعتين

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ 41 دقيقة

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

منذ 33 دقيقة

نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

05:01 م

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

05:22 م

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

04:30 م

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»