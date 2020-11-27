نجوى كرم تكشف سر أناقتها وجمالها

Advertisements





تحدثت شمس الاغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم عن سر احتفاظها بأناقتها وجمالها من خلال لقاء صحفي لها قد أجرته مؤخرا.



وقالت نجوى :” كل إنسان يمكنه أن يكون أيقونة بالجمال والاناقة، بشرط واحد وبسيط للغاية، وهو أن يظهر بحقيقته التي فطره الله عليها، فكلنا متساوون في الأخلاق والشفافيه والخصال الربانية، فمن عمل على المحافظة عليهم سيكون أفضل إنسان”.





وتحدثت عن رأيها بخوض تجارب تمثيلية قائلة: “لا من المستحيل، فأنا بعيدة كل البعد عن ذلك المجال ولا أحب التمثيل، وأنا لا أحب أن أخوض تجارب لم أكن على قدر تحقيقها”.



كما صرحت نجوى كرم عن أنها تحب أغنيات المهرجانات الشعبية وهي مع كل شيء يُدخل السرور للقلب.