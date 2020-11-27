"علي بابا" الصينية تدخل مجال صناعة السيارات الكهربائية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:42 م
علي بابا
علي بابا
وكالات
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أطلقت شركة صناعة السيارات الصينية الرائدة سايك موتور ومنطقة بودونغ الجديدة في شانغهاي ومجموعة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية في شانغهاي، ((تشيجي موتور))، وهي علامة تجارية للسيارات الكهربائية المتطورة.

 

ومن المتوقع أن يشهد المشروع، الذي أطلق يوم الخميس، استثمارات بقيمة 10 مليارات يوان. وسيركز على الابتكار التكنولوجي وتطبيقه، مع نموذج تشغيل جديد تماما يسعى إلى "كسر الحدود بين المستخدمين والشركات"، وفقا لمصدر في شركة سايك موتور.

 

وستوفر منطقة بودونغ الجديدة موارد التكنولوجيا الأساسية، مثل الذكاء الاصطناعي ورقائق الكمبيوتر في مجمعها الصناعي عالي التقنية وعالمي المستوى تشانجيانغ للتكنولوجيا الفائقة، بينما ستستخدم مجموعة علي بابا تقنيات بما في ذلك البيانات الضخمة والحوسبة السحابية لتمكين العلامة التجارية الجديدة.

 

وكمشروع مهم لشركة سايك موتور، أنشأت ((تشيجي موتور)) بالفعل معهدا بحثيا يركز على النقل الذكي مع متخصصين عالميين في العلوم والتكنولوجيا، حسبما قال مصدر بشركة سايك موتور.

 

واحتل إنتاج وبيع سيارات الطاقة الجديدة في الصين ما يقرب من نصف السوق العالمية. وفي سبتمبر من هذا العام، زاد حجم مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة 67.7 بالمئة على أساس سنوي في الصين

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