نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أحدث الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الصراع بين جماهير الأهلي والزمالك، قبل موقعة البوم بستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وظهر مقطع فيديو للاعب ليفاندوفسكي ظهر  مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوجه رسالة للاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك وثاني هدافي دوري أبطال أفريقيا قبل لقاء الأهلي.

وأحدث مقطع ليفا، تفاعلًا كبيرًا من جماهير نادي الزمالك، وأصبح مصطفى محمد الاسم الأكثر تداولًا في مصر عبر موقع تويتر في ليلة نهائي القرن.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في نهائي دوري الأبطال، لأول مرة في التاريخ، مما جعل البعض يطلق لقب "نهائي القرن" في قارة أفريقيا.

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