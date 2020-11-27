43 فندقا يحصلون على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصل 43 فندقاً عائماً (Nile Cruises) حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك منذ استئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارا من ١ أكتوبر الماضي، وبعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية أنه من بين الفنادق العائمة التي حصلت علي الشهادة المعتمدة 41 تعمل ما بين الأقصر وأسوان، واثنين يعملان بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن لجان الفحص أقرت خلال الأسبوع الماضي بإستيفاء 26 فندقاً عائماً بين الأقصر وأسوان، هم فنادق نايل دولفين، سولاريس 1، بريميوم، أمو بوت، أبركرومبي 2، وزينه، وميديا، ولا ترافيتا، وتوسكا، وبوريفاج 1، وشاتوه لافاييت، وأزميرالدا، وشامبليون 2، وأبركرومبي نايل أدفنشر، وكراون جويلز، ورويال، وريجنسي، ولوفايان، وميس وورلد، ونايل بلازا، ونايل شمس، واميليو، وميس بوريفاج 2، ونايل ماركيز، وبلو شادو، وفرح.

بالإضافة إلى نايل فيجن، وريفر بوت بمحافظة القاهرة.

وأشار العاصي إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.

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