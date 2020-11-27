عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:35 م
الفجر الرياضي
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سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي وذلك بعدما تم تغيير حكم الفيديو المساعد في مباراة الفريق الأحمر اليوم أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك قبل ساعات من انطلاق المباراة.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن اليوم إيجابية المسحة الطبية التي أجراها المغربي رضوان جيد لاكتشاف فيروس كورونا، والذي كان معيننا في منصب حكم الفيديو المساعد في مباراة اليوم، وتم استبداله بالحكم الرابع سيكازوري.
وأبدى مسؤولو الأهلي غضبهم الشديد من قيام الإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعلان هذا الأمر قبل ساعات من انطلاق المباراة كما أن سيكازوري حكم ذو سيرة سيئة في إفريقيا بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في دوري أبطال إفريقيا وتم إيقافه.
أما الأمر المثير للدهشة من جانب مسؤولو الأهلي هو أن المسحات الطبية الخاصة بالمباراة كانت يوم الأربعاء الماضي وتم الإعلان عنها وأبدوا اندهاشهم من تغيير الحكم المغربي قبل ساعات من المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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