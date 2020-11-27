صناعة السيارات البريطانية في خطر بعد مغادرة الأتحاد الأوروبي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
بلومبرغ
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حذرت شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة من تضرُّر القطاع إذا فشلت البلاد في التوصل إلى اتفاق لتجارة السيارات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تقدَّر الخسائر المتوقعة بقيمة 55.4 مليار جنيه إسترليني (74 مليار دولار) .


ومع بقاء ما يزيد عن شهر بقليل قبل انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصدرت جمعية مصنعي السيارات والتجار (SMMT) منتصف الأسبوع الجاري نداءً آخر للتوصل إلى اتفاق من أجل تجنب الرسوم على صادرات السيارات ووارداتها، محذِّرة من الإنتاج السنوي في المملكة المتحدة، الذي قد ينخفض ​​بمقدار الربع تقريباً إلى أقل من مليون وحدة إذا حدث خلاف ذلك.

المجهول

قال "جورج جيليسبي"، رئيس الجمعية في مؤتمر عبر الإنترنت: "لقد أنفقنا بالفعل ما يناهز مليار جنيه إسترليني للتحضير للمجهول الذى ينتظر القطَّاع عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبلغت خسائرنا 28 ضعفاَ بالمقارنة مع الخسائر الناجمة عن الكوفيد".

ولا يزال اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعيد المنال، بعد انهيار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن ثبتت إصابة عضو بارز في فريق الاتحاد بفيروس كورونا.

وقال "ميشيل مارتن"، رئيس وزراء أيرلندا، يوم الإثنين، إنَّه يأمل في أن تكون الخطوط العريضة للاتفاق واضحة مع حلول نهاية الأسبوع

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