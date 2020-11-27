المنيا تستقبل أول فوج برازيلي بعد استئناف حركة السياحة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
استقبلت محافظة المنيا أول فوج سياحي من دولة البرازيل، وذلك منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى يوليو الماضي.

وقد قام أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة المنيا باستقبال الوفد والاحتفال به من خلال عرض فني لفرقه فنون شعبية.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالمنيا قاموا بمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والتأكد من تطبيقها منذ لحظة وصول الوفد الى المنيا وحتى انتهاء اجراءات إقامتهم بالفندق الخاص بهم.

وأضافت أن المكتب قام أيضا بتوزيع مجموعة من النشرات والمواد الدعائية عن مناطق الجذب السياحية والأثرية المصرية.

كما تم خلال فعاليات الزيارة عرض مجموعة من الأفلام الترويجية الخاصة بالوزارة منها فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

هذا ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال تواجدهم بمحافظة المنيا بزيارة منطقة تل العمارنة ومنطقه بنى حسن، وبتضمن برنامج زيارة الوفد لمصر أيضا مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل.

أخبار تهمك

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

نجم بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين جماهير الأهلي والزمالك

منذ 18 دقيقة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ ساعتين

كونتي يحصد جائزة الخنزير الذهبي للمرة الثانية في الموسم الحالي

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ ساعة

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:35 م

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

05:01 م

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

04:30 م

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

05:22 م

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»