حسن شاكوش يكشف لـ"الفجر الفني" عن توقعاته لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان حسن شاكوش ، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال حسن :" أتوقع فوز النادي الأهلي على الزمالك، وتتويجه بدوري أبطال إفريقا، فالنادي الأهلي عظيم وتاريخه كبير ، وأنا أعشقه منذ الطفولة" .


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين


وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.


ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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