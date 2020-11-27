مواجهة الأمطار وتخفيض مصروفات الطلبة الوافدين.. أبرز نشاطات الحكومة في أسبوع

وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 21 نوفمبر، وحتى اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020:



الاجتماع الأسبوعي:



كما ترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية مثل جهود مواجهة الأمطار الغزيرة، وصرف منحة العمالة غير المنتظمة.



المشروعات الرقمية لوزارة التعليم العالي:



واجتمع رئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة المشروعات الرقمية التي تنفذها الوزارة، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ونائب وزير الاتصالات للبنية التحتية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة، حيث تم الاتفاق على الاستفادة من الأراضي التابعة لوزارة الأوقاف على المحور لإقامة مشروعات خدمية عليها، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية، وممثل وزارة الدفاع، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزراء الأوقاف، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومحافظي البحيرة، والإسكندرية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية، فضلًا عن اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا دراسة تنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان، وكذلك اجتماع لتقييم موقف الاتفاقيات التجارية الدولية المنضمة إليها مصر في مختلف القطاعات، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



مستقبل الإعلام في مصر والعالم:



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فقد شملت إلقاء كلمة مسجلة خلال مؤتمر "مستقبل الإعلام في مصر والعالم"، الذي شارك فيه نخبة من الإعلاميين من مصر ومختلف دول العالم، حيث وصف الإعلام بأنه أصبح قوة رئيسية لأي دولة في العالم، فإن كان استخدامه مبنيا على أسس مهنية ومعلومات صحيحة، سيؤدى حتما إلى زيادة قوة الدولة، أما إن كان استخدامه خلاف ذلك؛ فسيؤدى لإضعافها، وهو الأمر الذي لابد أن يتم معه دراسة مستقبل الإعلام فى مصر والعالم، وأثره على الرأي العام.





تنظيم عمليات الشراء الموحد لوزارة الصحة:



وحضر مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بشأن تنظيم عمليات الشراء الموحد لوزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات والأدوية طبقًا لاحتياجاتها.



وتابع رئيس الوزراء مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددا من المشروعات الجاري العمل عليها بالمنطقة مثل مشروع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وبعض مشروعات البتروكيماويات.



السعيد أفضل وزيرة عربية والغضبان أفضل محافظ:



وقدم مدبولي التهنئة للمسئولين المصريين الفائزين بجائزة "التميز الحكومي العربي"، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، حيث أعرب مدبولي عن سعادته وتقديره لفوز كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كأفضل وزير في العالم العربي، ومحافظ بورسعيد؛ كأفضل محافظ عربي بهذه الجائزة.

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونص التعديل في جزء منه على إضافة تعريف للتركز الاقتصادي بأنه "كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص وانقضاء شخصيتها القانونية، أو أي من أجزائها"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية واليابانية حول تقديم الأخيرة منحة قيمتها مليار ين ياباني؛ للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تستخدم الحكومة المصرية المنحة وفائدتها المتراكمة من أجل شراء المنتجات أو الخدمات اللازمة لتنفيذ البرنامج.إنشاء جامعة وادى النيل الخاصة:ووافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "وادى النيل" بالفيوم، على أن تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة حدائق دمو بمحافظة الفيوم، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ولكن الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وكذا الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على مشروع قرار باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3يوم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بإضافة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن القطاع (أ) في نطاق تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.ويأتي هذا التعديل في إطار العمل على تنشيط حركة الاستثمار بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال منح حوافز للمستثمرين في هذه المنطقة، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد القومي.ووافق المجلس على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22112020، فضلًا عن الموافقة على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيرًا على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين:ووافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة تضم عددا الوزارات، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، وبحث فرص إنتاج واستغلال وتصدير الهيدروجين في مصر.تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين:كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين لبعض الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بما يسهم فى جذب أكبر عدد منهم.مد خدمة 728 طبيبا بوزارة الصحة:ووافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة لاند مارك للتنمية العقارية لإطلاق اسم مشروع "وان ناينتى" المملوك للشركة على محطة المونوريل الكائنة بأول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، لمدة 30 سنة، مقابل 5 ملايين يورو، يتم سدادها على 12 سنة، كما وافق على طلب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحصول على التمويل المشترك طويل الأجل المقدم من كل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" بإجمالي 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية؛ وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة لدعم الصناعة وجذب الاستثمار، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيبا بشريا "الدفعة الثانية"، بوظيفة أخصائي طب بشرى بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.مناقشة الاشتراطات البنائية العامة:وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا لاستكمال مناقشة الاشتراطات البنائية العامة؛ وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومسئولي الجهات المعنية، والجامعات المصرية.جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر:واجتمع مدبولى مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتًا إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة والفرص الاستثمارية.تطوير صناعة الغزل والنسيج:كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس المجلس التصديري للملابس، ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، ووكيل محافظ البنك المركزي.مجلس المحافظين:وترأس مدبولى اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا، مثل الاستعداد لمواجهة الأمطار في الأيام المقبلة، وتوافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من جانب وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة:وعقد رئيس الوزراء اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى:كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، إلى جانب محافظي الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، وعدد من المسئولين المعنيين.مقترحات لسد الفجوة فى فصول الحضانات:واجتمع مدبولي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي؛ لبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة فى فصول الحضانات، حيث قال إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على زيادة فصول الحضانات؛ لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة.