اللبناني جورج خباز يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعلن الممثل اللبناني ​جورج خباز​ عن انضمامه لشركة الصباح بعمل فني جديد، متمنيا النجاح معهم ومشيدا بالشركة.

وغرد جورج خباز عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "يشرفني ان انضم لشركة الصبّاح في تعاون على عمل فني يعني لي الكثير.

وتابع: أتمنى النجاح مع رمز من رموز الانتاج الفني في العالم العربي ، فشركة الصباح معروفة بمستواها العالي فنيا ومهنيا ، تاريخها و حاضرها يشهدان على ذلك".

ولاقى منشور جورج اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين باركوا له متمنين له التوفيق.

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