اللبناني جورج خباز يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:53 م
لمياء علي
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أعلن الممثل اللبناني جورج خباز عن انضمامه لشركة الصباح بعمل فني جديد، متمنيا النجاح معهم ومشيدا بالشركة.
وغرد جورج خباز عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "يشرفني ان انضم لشركة الصبّاح في تعاون على عمل فني يعني لي الكثير.
وتابع: أتمنى النجاح مع رمز من رموز الانتاج الفني في العالم العربي ، فشركة الصباح معروفة بمستواها العالي فنيا ومهنيا ، تاريخها و حاضرها يشهدان على ذلك".
ولاقى منشور جورج اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين باركوا له متمنين له التوفيق.