اللبناني جورج خباز يعلن عن مفاجأة سارة لجمهوره

Advertisements





أعلن الممثل اللبناني ​جورج خباز​ عن انضمامه لشركة الصباح بعمل فني جديد، متمنيا النجاح معهم ومشيدا بالشركة.



وغرد جورج خباز عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "يشرفني ان انضم لشركة الصبّاح في تعاون على عمل فني يعني لي الكثير.



وتابع: أتمنى النجاح مع رمز من رموز الانتاج الفني في العالم العربي ، فشركة الصباح معروفة بمستواها العالي فنيا ومهنيا ، تاريخها و حاضرها يشهدان على ذلك".



ولاقى منشور جورج اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين باركوا له متمنين له التوفيق.