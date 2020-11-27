بتيشيرت الأهلي.. محمد أنور يستعد لماتش الأهلي والزمالك اليوم

شارك الفنان محمد أنور صورة بتيشيرت الأهلي وذلك قبل مباراة اليوم مع نادي الزمالك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب "أنور" قائلا: "من زمان كتفي في كتفك ومعاك في أي مكان بس تنادينا تلاقي الكون مليان إنت الأمل وإنت الكيان".



