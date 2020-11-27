بتيشيرت الأهلي.. محمد أنور يستعد لماتش الأهلي والزمالك اليوم
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:50 م
مي مرسي
Advertisements
شارك الفنان محمد أنور صورة بتيشيرت الأهلي وذلك قبل مباراة اليوم مع نادي الزمالك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكتب "أنور" قائلا: "من زمان كتفي في كتفك ومعاك في أي مكان بس تنادينا تلاقي الكون مليان إنت الأمل وإنت الكيان".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أنور مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" مع عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي و هايدي رفعت وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا