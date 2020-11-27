انقطاع المياه عن مدينة وقرى ببا في بني سويف

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، عن توقف محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير الدوري بها يوم الثلاثاء القادم إعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا.

وأشارت الشركة إلى انقطاع المياه بالمناطق الآتية: مدينة ببا بالكامل مجلس قروي طنسا، غياضة الغربية، بني ماضي، طحا البيشة، بني محمد، بني عوض وتوابعها،مجلس قروي قمبش منيل موسي، الامام، الشريف، السلطاني، وتوابعها، مجلس قروي هليه هليه، علي كيلاني، المشارقة وتوابعها.

كما سيتم انقطاع المياه مجلس قروي سدس كوم الصعايدة عزبة الحكيم، باغوص، الشوشة وتوابعها، مجلس قروي الجزيرة كفر ناصر، عزبة هاشم، عزبة مرقص وتوابعها.

وأكدت الشركة أنه سيتم ضعف المياه بالمناطق الآتية: مجلس قروي طنسا البرانقة، أم الجنازير، الضباعنة، كفر منصور، الملاحيات وتوابعها، مجلس قروي قمبش، قمبش، بني أحمد وتوابعها، مجلس قروي هليه، طرشوب، عرفة، وتوابعها، مجلس قروي سدس، سدس، هربشنت، الفقاعي. كفر جمعة، منية الجيد، وتوابعها، الجزيرة وتوابعها، مجلس قروي، صفط راشين، أبو شريان، أبو دخان.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن 125 وذلك حتي الإنتهاء من أعمال الصيانة والتطهير وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه.

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