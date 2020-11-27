البورصة الأمريكية تواصل تسجيل أداء جيد في تعاملات اليوم الجمعة

فتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على صعود اليوم الجمعة وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام القادم مما طغى على بواعث القلق من زيادة متوقعة في إصابات فيروس كورونا عقب عطلة عيد الشكر.





ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 38 نقطة بما يعادل 0.13% ليصل إلى 29,911 نقطة، وزاد المؤشر S&P500 بنحو 9 نقاط أو 0.25% مسجلاً 3,638 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 64 نقطة أو 0.54 % إلى 12,159 نقطة.