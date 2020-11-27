صحة الدقهلية تعلن بدء التشغيل التجريبي لوحدة حديثي الولادة بمستشفى المقاطعة المركزي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة حديثي الولادة (الحضانات) بمستشفى المقاطعة المركزي.

واشار وكيل صحة الدقهلية الى ان الوحدة تم انشائها وتجهيزها بالمشاركة المجتمعية بتكلفة قدرها حوالي 2.5 مليون جنيه.

وتتضمن الوحدة 6 حضانات و6 فوتو و6 سرنجة محاليل ومجهزة باحدث جهاز تنفس صناعي و2 سيباب و6 مونيتور وأشار أيضا الي انه سيتم رفع عدد الحضانات الي 8 حضانات كما سيتم تدعيم وحدة حديثي الولادة بجهاز اشعه متنقل و2 سرنجه محاليل و2 مونيتور خلال الأيام المقبلة.

ويأتي افتتاح وحدة حديثي الولادة بمستشفى المقاطعة المركزي إضافة للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الدقهلية وزيادة لوحدات رعاية حديثي الولادة بالمحافظة

كما قدم مكي الشكر للمجتمع المدني علي مايقدمونه من دعم للمستشفيات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.

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