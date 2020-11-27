رابح صقر يلقن إحدى متابعيه درسًا قاسيًا بعد سخريتها من جمهوره

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:44 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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رد الفنان السعودي ​رابح صقر​ على متابعة سخرت من مستمعيه، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر.

حيث كتبت هذه المتابعة: "عندي قناعة إن ما حد يسمع له إلا ملبوس، ما حس فيه أحد يسمعله".

الأمر الذي استفز رابح صقر وطلب منها أن تحترم نفسها ومن يسمع أغنياته قائلا: "احترمي نفسك أولًا، واحترمي الناس اللي تسمع لي ثانيًا، أنا ما راح أغلط عليكي بس بعلمك الأدب، كلًا يرى الناس بعين طبعه".

وأضاف: ‏‎هذه قلة أدب ماهي وجهة نظر ماتسمعي لي وماأعجبك هذا ذوقك وانتي حره فيه ماأغصبك تسمعي بس تقولي على الناس انهم ملبوسين هذا إسقاط فهمتي.

واختتم: ‏‎‎قبل لاتغلط علي غلطت عليكم ياأغلى جمهور وانا ماأرضى حد يغلط على جمهوري.

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