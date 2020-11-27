إبنة أحمد بدير ترد على سخرية مي العيدان من صورة والدها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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قامت سارة إبنة الفنان أحمد بدير​ بالرد على الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ وذلك بعد أن سخرت الأخيرة من شكل والدها، وتحديداً تسريحة شعره.

وكتبت سارة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً للعيدان: "طيب انا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!).انا اسمع عن حضرتك طبعا واعرف انك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانيين".

وأضافت: "بس حابه اوضحلك كام حاجه كده :اولا انا ابويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمه واعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى الي انا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا، ثانيا لو الفنانين بالنسبه لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيده(مع احترامي لكل الفنانيين طبعا)".

واختمت حديثها "ثالثا ابويا الي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني ارفض التنمر بجميع اشكاله وحضرتك غلطتى فانا اكيد مش هسكت !واخيرا انا ابويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده".


وكانت العيدان قد نشرت عبر صفحتها الخاصة صورة مركبة لسارة ووالدها وعلّقت عليها بالقول: "صورة ابنة الفنان احمد بدير . . و الله اطلعت بنته مزه . . بنت الاقرع".

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