كارمن سليمان تكشف لـ"الفجر الفني" عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشفت الفنانة كارمن سليمان ، عن توقعاتها لنتيجة مبارة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساءً.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت كارمن :" أتوقع فوز النادي الأهلي على الزمالك، وتتويجه بدوري أبطال إفريقا ، فأحب الاهلي كثيراً" .

وأستكملت كارمن حديثها قائلة:" زوجي مصطفى قام بتعليمي على البلاستين ، وأحببت الكرة كثيراً، وصرت أنتصر عليه"


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين


وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.


ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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