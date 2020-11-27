إصابة أب ونجليه بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة بمطعم شهير في كفر الشيخ

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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اتهم «مصطفى.أ» أحد أهالي مدينة كفر الشيخ، مطعم سوري شهير يدعى «ا.ش» بالتسبب في حدوث حالة تسمم له ولطفليه كريم وندى، بعد تناولهم وجبة منه، ونقلهم إلى مستشفى الحميات عقب إصابتهم بأعراض التسمم، وتم تحرير المحضر رقم 4817 جنح قسم أول كفر الشيخ.

يذكر أن مطعم «أ.ش» هو أحد المطاعم السورية الشهيرة بمدينة كفر الشيخ، ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي حرر فيها مواطن محضر ضده لإصابته بالتسمم عقب تناوله وجبة منه، فقد وردت عدة شكاوى واتهامات ضده خلال الفترة الماضية وبعضهم قام بتقديم بلاغات ضده بتهمة التسمم أيضا.

فيما أصدر المطعم بيانا أكد فيه أن بعض الحاقدين وأعداء النجاح ممن يحاول تشويه سمعتنا بكلام عار عن الصحة وتشهير وكذب بأنه يوجد عندنا حالة تسمم أو ما شابه ذلك.

وتابع البيان: «نصنع منتجاتنا لكافة الفروع في معمل متطور ومزود بآلات حديثة ونظم إدارية متطورة وبخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال صناعة المأكولات وفريق عمل من أمهر الشيفات المتخصصين بمجال تصنيع المواد الغذائية الخاصة بنا وعلى أعلي مستوى من الأخلاق والأدب».

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