مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن





يحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والزمالك للمرة الأولى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، للنسخة الحالية 2019/2020.





موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا





تقام قمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 27/11/2020 على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض كالآتي:-





حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.





خط الدفاع:- أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – إسلام جابر.





خط الوسط:- طارق حامد – فرجاني ساسي.





خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – شيكابالا – بن شرقي.



