للبنانية يارا تحيي ذكرى وفاة الشحرورة وتغني لها

Advertisements





شاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها بفيديو جديد لها وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وهي تغني برفقة عازف بيانو، لتحيي ذكرى وفاة الفنانة اللبنانية صباح.



وغنت يارا أغنية الراحلة صباح "ألو بيروت" بطريقة عفوية وبإحساس كبير، وعلقت على الفيديو قائلةً: " في ذكرى رحيلها.. صباح "، وحرصت بدورها على إحياء ذكراها بأغنية أحبها الكثيرين.



ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عم حبهم لـ يارا وحبهم لهذه الأغنية وللراحلة صباح التي تركت بصمة فرح بقلوب الكثيرين من خلال أغانيها.