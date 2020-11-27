نجم آرسنال السابق يشيد بـ "النني"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى الدولي المصري محمد النني  نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بإشادة جاك ويلشير نجم أرسنال السابق، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها اللاعب المصري مع "الجانرز" هذا الموسم.

وقال جاك ويلشير في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "أحب اللعب معه، وطريقته في اللعب، وتغطية جميع زوايا الملعب في المباريات، وأثبت أنه يملك شخصية متميزة، ونجح في اختبار صعب، لأنه ذهب في إعارة لمدة موسم، وهذا ليس سهلاً على أي لاعب، وعندما عاد مجدداً إلى أرسنال فرض نفسه، ليعود أساسياً في التشكيلة".

وتابع ويلشير أنه يتواجد الإمارات خلال الفترة الحالية، بهدف تنفيذ برنامج تدريبي خاص يمضي بنجاح تام، وأصبح جاهزاً بدنياً أكثر من أي وقت مضى، من أجل العودة القوية من هنا، مقدماً الشكر إلى كل من سانده خلال تحضيراته في دبي التي وصفها بالمذهلة.

وأضاف: "لا يوجد مباحثات رسمية مع أرسنال، والفريق يبقى في قلبي، وله كل عشقي، وإن كنت سأبقى في إنجلترا، فإنني أتمنى أن أعود إلى صفوفه، وأدرك إنه اختار التوجه في مسار فني مختلف عن فترة وجودي معه".

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