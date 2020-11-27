صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": "لو الزمالك كسب هرقص وأغني كمان"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements




ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الأهلي والزمالك فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.


وقال الفنان صلاح عبد الله ل"الفجر الفني" أنه سوف يشاهد مباراة الأهلي والزمالك فى منزله مع أزواج بناته الأهلاوية المتعصبين كما وصفهم.


وكشف صلاح عبد الله على ما يفعله فى حالة فوز الزمالك، قائلا" لو كسبنا هخلي اجواز بناتي تبارك للزمالك بالعافية، وهرقص وأغني وهفرح جدا لو كسبنا".


ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهة والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء

أخبار تهمك

زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ أقل من ساعة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

منذ 14 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة أخيرة قبل نهائي القرن ضد الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

كونتي يحصد جائزة الخنزير الذهبي للمرة الثانية في الموسم الحالي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رسالة شديدة اللهجة من موسيماني للاعبي الوسط في الأهلي قبل مواجهة الزمالك (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

مفاجآت كبرى.. تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

عاجل - غضب في الأهلي قبل ساعات من نهائي القرن.. تعرف على التفاصيل

05:35 م

تعرف على تشكيل الأهلي النهائي لمواجهة الزمالك

04:30 م

تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

05:22 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»