صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": "لو الزمالك كسب هرقص وأغني كمان"

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ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي القرن المرتقب بين الأهلي والزمالك فى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.





وقال الفنان صلاح عبد الله ل"الفجر الفني" أنه سوف يشاهد مباراة الأهلي والزمالك فى منزله مع أزواج بناته الأهلاوية المتعصبين كما وصفهم.





وكشف صلاح عبد الله على ما يفعله فى حالة فوز الزمالك، قائلا" لو كسبنا هخلي اجواز بناتي تبارك للزمالك بالعافية، وهرقص وأغني وهفرح جدا لو كسبنا".





ويحلم الزمالك باستعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عنه منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى عام 2002.



وعلى الجانب الآخر، يسعى الأهلي للتتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخهة والأول منذ عام 2013 من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء