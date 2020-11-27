قبل قمة القرن الأفريقي.. 5 تحذيرات من الحكومة للمقاهي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مجلس الوزراء عن عدة تحذيرات لمن يشاهدون قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي. 

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تحذيرات للمقاهي بشأن مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي:

١- شدد الدكتورة هالة زايد عند شعور أي شخص بأعراض كورونا أو الإنفلونزا الموسمية عليه البقاء في المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين سواء في تجمعات منزلية لمشاهدة المباراة أو على أي تجمع خارجي حماية لهم. 

٢- أكد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من خلال التباعد الاجتماعي وترك كرسي فارغ أو مسافة لا تقل عن متر ونصف أو مترين بين الأفراد داخل أي تجمع، فضلا عن ارتداء الكمامات.

٣-لفت وزارة الصحة، الي أنه يفضل مشاهدة المباراة في الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية.

٤- وحذر مجلس الوزارء المقاهي من تقديم المقهى شيشية، حيث تعتبر المخالفة لقرار الحكومة، ا لأنها ناقل لفيروس كورونا.

٥- كما حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جماهير كرة القدم من التجمع في المقاهي والكافيهات المغلقة لمتابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، تجنبا لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا تنسيقيا، مساء بمقر الوزارة مع جميع المعنيين بمباراة نهائي بطولة دوري الأبطال الإفريقية، والمقرر اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي بين فريقي الأهلي والزمالك.

وتضمن الاجتماع التأكيد على عدم وجود أي تذاكر أو دعوات تخص المباراة، والتشديد على قصر حضور المباراة للوفود الرسمية على أن تكون بكشوف معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره المسؤول عن تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومعتمدة من الجهات الأمنية المصرية.

كما تضمن الاجتماع بحث كافة الاستعدادات الخاصة باستاد القاهرة الدولي والإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية لوزارة الصحة المصرية سواء للحضور أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والمنظمين للمباراة.

ومساء الأربعاء أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا مؤخرا عبر موقعه الرسمي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوضح خلاله إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك دون جمهور، في المباراة المقرر إقامتها مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

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