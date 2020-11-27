تعرف علي صفقات الحرية المطروحي بالقسم الثالث

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:43 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تعاقد نادي الحرية المطروحي أحد أندية القسم الثالث بالمجموعة الثانية عشر" مطروح" مع 10 صفقات جديدة إستعدادا لإنطلاقة الموسم الجديد الشهر القادم واللاعبين هم: محمد إبراهيم" تريكة" لاعب الحمام السابق، ومحمد فوزى حارس مرمي منتخب مصر للكرة الشاطئية، وإسلام طارق، وحسن سوستة، ومحمد الغرابلي، ومحمد علي رزق، وأشرف أوتاكا مهاجم مركز شباب الحمام، ومجدي خيري، والصافي عطية لاعب مركز شباب الحمام، وهشام الدسوقي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الحرية قرر من قبل قيد 19 لاعب في قائمتة الأولي والتي ضمت كلا من: يوسف الدامى، وأحمد فايز، و مصطفى الكفراوي، و مصطفى سعد، و حسن عبدالرحمن، و خليفة سعيد، ووائل عصام، ومحمد عبدالوهاب، و هشام الجارحى، وإسلام عفروتو، وعلى الحسينى، وسليمان سولى، و عمر عطيطو، وأحمد علاء، و محمد رجب، و محمدأحمد بيكو، ووليد خميس، وأحمد العقيلى، وشريف فوزي.

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