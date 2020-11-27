وزيرة الثقافة: افتتاح قصر ثقافة وادي النطرون يعكس اهتمام الدولة بنشر الوعي

Advertisements

هنأت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أبناء محافظة البحيرة بافتتاح قصر ثقافة وادى النطرون والذى يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية ويجسد الخطوات الجادة للإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ونشر الوعي وبث روح المواطنة والانتماء.



وأشارت خلال كلمتها عقب افتتاح قصر ثقافة وادي النطرون، أننا نضيف اليوم صرح جديد إلى ركائز الثقافة المصرية للمساهمة فى التنوير من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدة علي أهمية القصر لأبناء مدينة وادى النطرون والمناطق المحيطة.



كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية والأعمال الفنية والمنحوتات والخزف بقصر ثقافة وادي النطرون الجديد والمقام بتكلفة 27 مليون جنيه.



وقام المحافظ والوزيرة بتفقد قصر ثقافة وادي النطرون والذى تم تصميم المبانى والمنشآت به على طراز فريد على غرار النماذج المعمارية للفنان العالمى حسن فتحي، وقدم المحافظ درع المحافظة لوزيرة الثقافة تقديرا على الجهود الكبيرة والدعم المتواصل لإثراء الحركة الثقافية على أرض البحيرة.



جاء ذلك عقب إفتتاح قصر ثقافة وادي النطرون المقام على مساحة 4000 متر مربع بتكلفة إجمالية 27 مليون جنية، وقام بالإشتراك في تنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



وقصر ثقافة وادي النطرون، مكون من طابقين ومبني إضافي عبارة عن إستراحة تتسع ل 16 سرير، المساحة التي تشغلها المباني الكلية حوالي 1450 متر مربع، وباقي المساحة لاند إسكيب، بالإضافة إلى مسرح صيفي يتسع لعدد 300 مقعد، والطابق الأرضي من المبنى عبارة ريسبشن ومكتب إداري وقاعة متعددة الأغراض ودورات مياة وقاعة تكنولوجيا معلومات ومكتبة الطفل وباثيو "بهو" ومخزن ومنفذ بيع كتب والمسرح الداخلي يتسع إلى 278 مقعد.



أما الطابق العلوي مكون من مكتبة شباب وقاعة نشاط المرأة ودورات مياة وأوفيس وقاعة معارض وغرفة تحكم المسرح وبلكون المسرح، ويعد قصر ثقافة وادي النطرون أحد أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي وادي النطرون وأبناء المحافظة.



وفي كلمته رحب محافظ البحيرة بوزيرة الثقافة، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهمية العلم والثقافة فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعي والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعي بكل ما تشهده بلدنا حاليًا من إنجازات فى شتى القطاعات.



وقال محافظ البحيرة أنه وبإفتتاح قصر ثقافة وادى النطرون تنطلق نجمة ثقافية جديدة فى سماء البحيرة لتضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية.



كما أكد المحافظ أن مدينة وادي النطرون تعد أرضًا واعدة سياحيًا وثقافيًا وصناعيًا وتحظى بدعم ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإحياء رحلة العائلة المقدسة وتطوير وتجهيز المدينة لإستقبال الوفود السياحية المتوقع توافدها.



وأضاف "آمنة" أن محافظة البحيرة التى طالما قدمت لمصر علماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين فى شتى المجالات، ستظل تقدم شبابها الواعد لإستكمال مسيرة التنمية والعمل والبناء والتى تبدأ بتنمية الفكر والعقل والوجدان.