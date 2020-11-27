محمد هنيدي بطريقة كوميدية: السادسة يا زمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حرص الفنان محمد هنيدي على دعم فريقه المفضل نادي الزمالك ، لمبارته التي ستقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضد فريق نادي الزمالك في تمام التاسعة مساءً.





فنشر هنيدي صورة جديدة له عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكان في الصورة يرتدي تيشرت الزمالك، واستخدام برنامج لتصغير وجهه




وعلق هنيدي على الصورة قائلاً :"السادسة يا زمالك" ، حازت الصورة على إعجاب الكثير.




يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


واختتم الفريق تدريباته مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي، والتي اشتملت على بعض الخطط التكتيكية وجلسات خاصة مع اللاعبين


وكان المارد الأحمر حقق الصعود للمباراة النهائية، عقب تخطي الوداد البيضاوي المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، فيما عبر الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف بنفس الدور.


ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم في التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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