وحدة الاتصال بإعلام الأزهر تبدأ أعمالها بفيديو إرشادي قبل مباراة الأهلي والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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دعت وحدة الإتصال بكلية الإعلام جامعة الأزهر إلى نبذ التعصب الرياضي من خلال فيديو توعوي أعده طلاب الفرقة الثانية للحث على التمسك بالأخلاق الرياضية التي تنمي قيم الأخوة والمحبة، لتتزامن مع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا التي ستقام اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقال الدكتور غانم السعيد عميد الكلية إن فكرة الفيديو موجهة من الشباب إلى جموع الشعب المصري المحب للرياضة، وتنطلق من قيم الإسلام وأخلاقياته التي أرشدنا إليها حيث التعارف والتآلف بين الناس، وتبادل المنافع والمصالح، ونبذ التعصب بشتى صوره  سواء للجنس أم الدين أم الرأي، مشيرا إلى أنه تم إنشاء وحدة الاتصال  بالكلية برئاسة الدكتور حسام شاكر المدرس بقسم الصحافة وعضوية عدد من أعضاء الهيئة المعاونة الدكاترة ( جمال أبو جبل، محمد الشناوي، رامي دويدار، مهند السادات) لاكتشاف مواهب الطلاب، وتفعيل الأنشطة الطلابية لخدمة المجتمع وتنميته، ولتكون حلقة وصل بين الكلية والمجتمع المدني، وذلك وفقا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة في ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية واستثمارها بما ينفع الوطن
وأضاف الدكتور رضا أمين وكيل الكلية: إن الأخلاق الرياضية تسهم في تطور المجتمع ووحدة نسيجه، ولاتعمل على تفرقته وتشتته ولهذا جاءت المساهمة  من طلاب إعلام الأزهر في التذكير بالتنافس الشريف والدعوة إلى التشجيع بروح رياضية.


وأضاف أن هذه القيم هي ما تتوافق مع رسالة الأزهر الشريف الذي يدعو إلى ترسيخ القيم الأصيلة في المجتمع المصري التي تدور حول قبول الآخر ونبذ التعصب في كل المجالات وإبراز الصورة الحقيقية للمجتمع المصري
لمشاهدة الفيديو من هنا

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