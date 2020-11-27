مليار و400 مليون اجمالي القيمة المالية للمشروعات التنموية والقومية بالدقهلية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، عن ان 1مليار و400 مليون جنيه إجمالي القيمة المالية لحجم الانفاق على المشروعات التنموية والقومية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات، خلال العام الذي تولاه محافظا للإقليم

وأوضح محافظ الدقهلية الي أن من بين المشروعات 501 مليون جنيه خطه استثمارية - 112 مليون جنيه من الصناديق الخاصة و33 مليون جنيه مشاركة مجتمعية.

وأكد محافظ الدقهلية علي ان الدولة بكامل اجهزتها لا تدخر جهدا فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من خلال تطوير المشروعات القائمة او تنفيذ واقامة مشروعات جديدة فى كافة المجالات.

وشدد المحافظ علي اهمية المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.

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