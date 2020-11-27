وزيرة الثقافة تفتتح معرضاً للفنون التشكيلية والمنحوتات بقصر ثقافة وادي النطرون (صور)

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افتتحت قبل قليل، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية والأعمال الفنية والمنحوتات والخزف بقصر ثقافة وادي النطرون الجديد والمقام بتكلفة 27 مليون جنيه.



وقام المحافظ والوزيرة بتفقد قصر ثقافة وادي النطرون والذى تم تصميم المبانى والمنشآت به على طراز فريد على غرار النماذج المعمارية للفنان العالمى حسن فتحي، وقدم المحافظ درع المحافظة لوزيرة الثقافة تقديرا على الجهود الكبيرة والدعم المتواصل لإثراء الحركة الثقافية على أرض البحيرة.



جاء ذلك عقب إفتتاح قصر ثقافة وادي النطرون المقام على مساحة 4000 متر مربع بتكلفة إجمالية 27 مليون جنية، وقام بالإشتراك في تنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



وقصر ثقافة وادي النطرون، مكون من طابقين ومبني إضافي عبارة عن إستراحة تتسع ل 16 سرير، المساحة التي تشغلها المباني الكلية حوالي 1450 متر مربع، وباقي المساحة لاند إسكيب، بالإضافة إلى مسرح صيفي يتسع لعدد 300 مقعد، والطابق الأرضي من المبنى عبارة ريسبشن ومكتب إداري وقاعة متعددة الأغراض ودورات مياة وقاعة تكنولوجيا معلومات ومكتبة الطفل وباثيو "بهو" ومخزن ومنفذ بيع كتب والمسرح الداخلي يتسع إلى 278 مقعد.



أما الطابق العلوي مكون من مكتبة شباب وقاعة نشاط المرأة ودورات مياة وأوفيس وقاعة معارض وغرفة تحكم المسرح وبلكون المسرح، ويعد قصر ثقافة وادي النطرون أحد أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي وادي النطرون وأبناء المحافظة.



وفي كلمته رحب محافظ البحيرة بوزيرة الثقافة، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهمية العلم والثقافة فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعي والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعي بكل ما تشهده بلدنا حاليًا من إنجازات فى شتى القطاعات.