بوروسيا دورتموند يحسم مستقبل هالاند مع الفريق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
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كشف مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند الألماني، عن مستقبل هداف الفريق النرويجي إيرلينج هالاند، الذي تطمح كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه.


قال المسؤول خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة كولن: "هالاند يمر بفترة إيجابية ويفيدنا جميعاً، لا أرى معنى لقطع هذا التطور الإيجابي، أعتقد أنه سيستمر معنا لفترة طويلة".



وكان هالاند انضم لصفوف "أسود فيستفاليا" منتصف الموسم الماضي، ويستمر عقده مع الفريق حتى 2024.
وذكرت بعض المصادر إلى وجود اتفاق شفهي مع مسؤولي النادي يتيح خروجه في 2022، إذا وصل عرض جيد للنادي.

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