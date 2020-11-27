شاهد.. أبرز تصريحات السيسي عن عظيمات مصر

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المرأة خلال عدد من المناسبات والاحتفالات للدولة المصرية.

حيث أكد الرئيس السيسي، أن المرأة المصرية لها دور وطني عظيم منذ 100 عام، وخلال عامي 2012 و2013 تحركت بدون استدعاء من أجل الحفاظ على هوية مصر.

وأشار الرئيس إلى أن كل سيدة مصرية تقوم بتقوية الروابط في محيطها، ونشر المحبة بينهم، مضيفا: "المرأة كانت أكثر نجاحا من الرجال في المشروعات التي تم تنفيذها".

وأكد "السيسي"، أن المراة تمثل نصف المجتمع، فهى الام والزوجة والابنة والأخت، ويتعين الاهتمام بهم لضمان نهضة واصلاح وتقدم المجتمع، واصفا إياهم بـ عظيمات مصر.

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