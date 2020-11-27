البابا تواضروس يستقبل مسئولي قناة سات 7 لبحث التعاون

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة المهندس ماجد منير والاستاذ شريف وهبة والاستاذ امجد سمير والاستاذة ماري جوزيف مسؤولي قناة سات 7.











يأتي هذا اللقاء للتعارف ولبحث إمكانية التعاون بين الكنيسة القبطية والقناة.