البابا تواضروس يستقبل مسئولي قناة سات 7 لبحث التعاون

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم بالمقر البابوى بالقاهرة المهندس ماجد منير والاستاذ شريف وهبة والاستاذ امجد سمير والاستاذة ماري جوزيف مسؤولي قناة سات 7.





يأتي هذا اللقاء للتعارف ولبحث إمكانية التعاون بين الكنيسة القبطية والقناة.

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