وزير دفاع إثيوبيا: قريبا يتحرر إقليم تيغراي بالكامل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الدفاع الإثيوبي، كينيا ياديتا، إن قواتهم تستعد لتحرير "ميكيلي" عاصمة إقليم "تيغراي" شمالا، في وقت قريب.

 

وأضاف ياديتا في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة "الأناضول" أمس الخميس، أنه تم حتى الآن، استعادة نحو 70-80 في المائة من الأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" وتم تدمير أسلحة أخرى مع عدد كبير من المقاتلين.

 

وفي 4 نوفمبر الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.

 

وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل أبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".

 

و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ7.3 بالمئة.

 

وانفصلت الجبهة، التي تشكو التهميش، عن الائتلاف الحاكم، وتحدت أبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر الماضي، اعتبرتها الحكومة الإثيوبية الاتحادية "غير قانونية"، في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

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