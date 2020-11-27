عاجل.. السيسي يوجه بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ووجه الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة، واستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة

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