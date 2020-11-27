افتتاح 5 مساجد بتكلفة 9.4 مليون جنيه بالبحيرة (صور)

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أعلن الدكتور محمد العريني مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة، افتتاح وأداء الصلاة بعدد 5 مساجد بنطاق مراكز "دمنهور، ابو المطامير، ايتاي البارود، كفر الدوار" وهى مساجد حكومية تابعة لوزارة الأوقاف، تم تجديدها بالجهود الذاتية وبإشراف الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و400 الف جنيه.



حيث تم افتتاح مسجد عبد الله الصابر بقريه شرنوب مرکز دمنهور على مساحه 350 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه، مسجد الشبكي بقرية الشبكي بزاوية غزال بمركز دمنهور

على مساحة 400 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه



كما تم افتتاح مسجد السلام البحرى بقرية العزة شمال التحرير بأبو المطامير على مساحة 450 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد الرحمة بعزبه أبو على الإبراهيمية إیتای البارود على مساحة 220 متر وبتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، مسجد شبل بخط علی ماهر "الخط الوسطانی" بمركز كفر الدوار على مساحة 450 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.



من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



مشيرا إلى انه تم خلال عام واحد بناء وإفتتاح عدد 139 مسجد تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه، لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق محافظة البحيرة، ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13843 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاة الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو.