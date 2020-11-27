تعرف على معلقي مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:26 م
علي ماهر حلمي
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أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية إذاعة مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على القناة الأولى والسابعة المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعلق التونسي عصام الشوالي على هذه المواجهة القوية اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام إذاعة مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على البث الأرضي بقناة اون تايم سبورت بتعليق مدحت شلبي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.