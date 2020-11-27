سكرتير البحيرة: الطقس مستقر.. وجاهزون لأي تطور (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، إن الحالة الجوية بالمحافظة تشهد حالة من الاستقرار حاليا، موضحا أن المحافظة هطلت عليها كميات كبيرة من الأمطار على مدار يومي الخميس والأربعاء.

وأشار "الأشموني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الجمعة، إلى أن المحافظة استعدت بشكل جيد لمواجهة موجة الطقس السيىء، حيث تم تجهيز 1115 معدة لمجابهة الأزمة، و150 فريق عمل، لافتا إلى أنهم سيطروا بشكل كامل على الوضع، مضيفا: "جاهزين لأي تطور".

وأوضح سكرتير عام محافظة البحيرة، أن المحافظة شهدت 4 حالات لسقوط أعمدة إنارة على مدار اليومين السابقين بسبب حركة الهواء، ولم ينتج عنها أي خسائر، وتم التعامل معها.

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