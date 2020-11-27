مرور البساتين يشددد الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا

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تمكنت إدارة مرور القاهرة خاصة وحدة تراخيص البساتين برئاسة العقيد تامر جلال، رئيس وحدة المرور، وبإشراف اللواء عمرو البيلى، مدير مرور القاهرة، من تطوير إدائها الأمني بصورة واضحة خاصة فيما يتعلق بتطوير الوحدة وتسهيل الإجراءات الترخيصية للمواطنين في سهوله ويسر والاهتمام بكبار السن والمعاقين في لمسات إنسانية رائعة كذا الإنهاء من ظاهره السماسرة الذين أهموا المواطنين بقدرتهم على سرعة استخراج التراخيص.

كما وجه العقيد تامر جلال المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما أمر بانتشار الخدمات لتعقيم الوحدة المرورية بشكل كامل، فيما وجه المواطنون الشكر لرجال المرور ورئيس الوحدة على تعاونه والمجهود المبذول.