وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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استقبل قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإفتتاح قصر ثقافة وادي النطرون المقام على مساحة 4000 متر مربع بتكلفة إجمالية 27 مليون جنية، وقام بالإشتراك في تنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وقصر ثقافة وادي النطرون، مكون من طابقين ومبني إضافي عبارة عن إستراحة تتسع ل 16 سرير، المساحة التي تشغلها المباني الكلية حوالي 1450 متر مربع، وباقي المساحة لاند إسكيب، بالإضافة إلى مسرح صيفي يتسع لعدد 300 مقعد، والطابق الأرضي من المبنى عبارة ريسبشن ومكتب إداري وقاعة متعددة الأغراض ودورات مياة وقاعة تكنولوجيا معلومات ومكتبة الطفل وباثيو "بهو" ومخزن ومنفذ بيع كتب والمسرح الداخلي يتسع إلى 278 مقعد.

أما الطابق العلوي مكون من مكتبة شباب وقاعة نشاط المرأة ودورات مياة وأوفيس وقاعة معارض وغرفة تحكم المسرح وبلكون المسرح، ويعد قصر ثقافة وادي النطرون أحد أهم المنارات الثقافية على أرض البحيرة لتقديم الخدمة الثقافية والفنية لأهالي وادي النطرون وأبناء المحافظة.

وفي كلمته رحب محافظ البحيرة بوزيرة الثقافة، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهمية العلم والثقافة فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعي والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعي بكل ما تشهده بلدنا حاليًا من إنجازات فى شتى القطاعات.
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)
وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادي النطرون بتكلفة 27 مليون جنيه (صور)

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