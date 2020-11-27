ضربة موجعة لزيدان.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تعرض الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق، لإصابة عضلية.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على داني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في عضلة المقرب اليمنى".

وأضاف بيان ريال مدريد: "موعد عودة كارفاخال يعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة".

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن الفترة المتوقعة لغياب كارفاخال عن المباريات قد تصل إلى أسبوعين.