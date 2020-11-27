ضربة موجعة لزيدان.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:31 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ريال
مدريد، اليوم الجمعة، تعرض الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق، لإصابة عضلية.
وقال ريال مدريد،
في بيان رسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على داني كارفاخال من قبل الخدمات
الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في عضلة المقرب اليمنى".
وأضاف بيان ريال
مدريد: "موعد عودة كارفاخال يعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة".
وذكرت إذاعة
"كادينا كوبي" الإسبانية أن الفترة المتوقعة لغياب كارفاخال عن المباريات
قد تصل إلى أسبوعين.