تردد تايم سبورت الأرضي.. طريقة مشاهدة مباراة القرن مجانا

Advertisements

ينتظر جمهور الكرة المصرية مباراة قمة بين الأهلي والزمالك من نوع خاص لأنها تأتي تلك المرة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، تلك البطولة الغائبة عن النادي الأهلي منذ 2013 وعن الزمالك منذ 2002.



ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في مباراة مرتقبة ومصيرية مساء اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك على ملعب استاد القاهرة.



وكان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين الذهاب والإياب، فيما تخطي الزمالك عقبة الرجاء المغربي بالفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا.





وفيما يلي يقدم "الفجر" الطريقة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل مشاهدة المباراة بشكل مجاني بعيد عن قناة بين سبورت المشفرة:





- إذا كان تليفزيونك به إريال داخلي افصل جاك الدش، ثم قم بتشغيل الإريال الداخلي في التليفزيون، وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF.



- إذا لم يكن بالتلفزيون إريال داخلي أو تسكن في منطقة بها أبراج سكنية ضخمة، تحجب الاستقبال، افصل طبق الدش، وأحضر جاك التليفزيون به مكان لطرفي سلك، ثم أحضر سلك الإريال القديم أو سلك عادى بطرفين ووصل السلك في الجاك على أن يكون طرف السلك في إحدى نوافذ منزلك أو البلكونة، ثم ابحث في تردد UHF من خلال ريموت التليفزيون ستجد القنوات الأرضية.





- يحق لقناة أون تايم سبورت نقل مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا على التردد الأرضى التردد الارضى.. ديجيتال، التردد: UHF 32، أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضى..الأنالوج، التردد: UHF 9.



- ويمكن ضبط القناة بعدة خطوات وهي كالآتي: التأكد أن الشاشة تدعم استقبال التردد الأرضي، الذهاب إلى الإعدادات، الذهاب إلى قائمة القنوات، توليف إعداد القناة، توليف تلقائي، بحث رقمي فقط، وانتظر التحميل، اضغط على تم، واختيار قناة أون تايم سبورت.



- تردد تايم سبورت الأرضى، يوفر ميزة خاصة لمتابعى المباراة وهى سرعة النقل وأولوية القنوات المشفرة، كما تعرض قناة تايم سبورت على التردد الأرضى بتقنية HD على الأجهزة التى تستقبل البث الرقمى.





يذكر أن تعد هذه المرة الأولى التى يلتقى فيها الاهلى مع الزمالك فى نهائى دورى الابطال، حيث سبق وأن ألتقى الفريقين فى البطولة الإفريقية ثمانية مرات، حقق الاهلى الفوز فى خمس مباريات، وتعادل الفريقين فى ثلاثة مباريات، ولم يسبق للزمالك تحقيق الفوز على الاهلى في البطولة.



ويتأهل الفائز بلقب دورى أبطال إفريقيا لمونديال العالم للأندية والذى يقام فى فبراير المقبل، وهو الحلم الأكبر المنتظر لجمهور كلا الفريقين.