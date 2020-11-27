وقف "معاون مالي" بالتربية والتعليم وإحالته للنيابة العامة في مخالفات مالية ببني سويف

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، عن قرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن وقف "معاون مالي" بالتربية والتعليم لمدة 3 أشهر وإحالته للنيابة العامة لما نسب إليه من مخالفات مالية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنه في إطار مواجهة كافة صور الفساد وتطبيق القانون والحرص على الصالح العام، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرارا رقم 1204 لسنة 2020 بوقف "معاون مالي" بإدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم لمدة 3 اشهر، مع وقف صرف نصف الراتب خلال مدة الوقف أو لحين انتهاء التحقيقات "أيهما أقرب".

كما وجه المحافظ بإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة وذلك لما نسب للموظف المذكور من قيامه بالتلاعب في قسائم التحصيل والاحتفاظ بالمتحصلات النقدية لنفسه "بالمخالفة للقانون" وذلك بناء على ما تضمنته مذكرة مديرية التربية والتعليم بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات بالإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية.

من جانبها أفادت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم رفع تقريرالجهاز المركزي للسيد المحافظ بشأن تلك المخالفات،والذي أمر على الفور بتشكيل لجنة قانونية ومالية من المديرية للفحص والتحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي، حيث أحال المحافظ تقرير اللجنة للمستشار القانوني بالمحافظة، وبعد ذلك صدر قرار بوقف الموظف المذكور، واحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤونها والسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

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