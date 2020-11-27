موسيماني يحلم بالثانية.. و4 في الزمالك يبحثون عن القصاص

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:17 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، في التاسعة من مساء اليوم، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يحلم بحمل لقبه الثاني في دوري أبطال إفريقيا، بعدما توج من قبل في عام2016 مع فريق صن داونز على حساب الزمالك.

 

في المقابل يبحث 4 لاعبين من قائمة الزمالك الحالية عن القصاص من موسيماني، الذي حرمهم من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

 

حيث شارك حينها محمود عبدالرزاق شيكابالا، بالإضافة إلى طارق حامد، وحازم إمام، ومحمود جنش، أمام صن داونز، وتلقوا الهزيمة بثلاثية مقابل هدف في النهائي، بمجموع لقائي الذهاب والعودة، كما هُزموا في دور المجموعات أيضًا أمام الفريق الجنوب إفريقي ذهابًا وإيابًا.

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