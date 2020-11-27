محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد كمال حسين ضبش على مسقط راسه

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قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد البطل كمال حسين ضبش على مسقط رأسه لتصبح منشأة الشهيد الرقيب كمال الدين حسين عبد الغفار بدلًا من "عزبة الدكتور السيد سليمان" التابعة لقرية أدشاى مركز كفر الزيات.



وأكد محافظ الغربية، أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدًا لتخليد ذكرى الشهداء وتكريمهم ورعاية أسرهم، وذلك إيمانًا من المحافظة بمدى التضحية التي يقدمها هؤلاء الأبطال الذين قدموا كل غالٍ ونفيس في سبيل خدمة وطنهم دون انتظار مقابل.