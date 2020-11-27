كأس ليبرتادوريس.. جريميو البرازيلي يفوز على جواراني الباراجوياني بدور الثمانية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
حقق فريق جريميو البرازيلي الفوز على جواراني الباراجوياني في عقر داره 2 / صفر صباح اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ16 ووضعقدما في دور الثمانية ببطولة كأس ليبرتادوريس.


وافتتح جيان بير التسجيل لجريميو في الدقيقة 56 ثم أضاف زميله إدواردو جابريل الهدف الثاني للفريق قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.


وأنهى جواراني المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد جورج موريل من صفوف الفريق في الثواني الأخيرة من اللقاء إثر حصوله على الإنذار الثاني.


ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب "أولمبيكو مونيمنتال" بمدينة بورتو أليجري البرازيلية صباح الجمعة المقبل.

أخبار تهمك

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"تار بايت".. بن شرقي وأوناجم تحت رحمة الأهلي وموسمياني

منذ ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ 40 دقيقة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على معلقي مباراة الاهلي والزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

قناة مجانية تنقل نهائي إفريقيا.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

ضربة موجعة لزيدان.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه

03:31 م

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

01:47 م

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

01:00 م

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»