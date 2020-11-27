الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل نهائي القرن أمام الزمالك

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر قبل مباراة اليوم أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وطلب الخطيب من اللاعبين والجهاز الفني ضرورة بذل أقصى جهد في مباراة اليوم وحصد اللقب من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب الإفريقي والغائب عن دولاب بطولات النادي منذ 2013.









وكان بيبو قد حرص على التواجد في مران الفريق خلال الفترة الماضية وذلك من أجل مساندة ومؤازرة الفريق الأحمر قبل موقعة الزمالك.









ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.