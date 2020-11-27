تعليمات فنية من موسيماني لمروان محسن وأجاي قبل موقعة الزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة لثنائي الهجوم مروان محسن وجونيور أجاي قبل مباراة اليوم أمام الزمالك.


موسيماني طلب من مروان وأجاي ضرورة التركيز في الفرص التي تتاح لهم وترجمتها إلى أهداف.

كما شدد موسيماني على الثنائي بضرورة الهدود على المرمى وإنهاء الهجمات بشكل صحيح، واستغلال الفرص التي تتاح لهم من أجل تسجيل الأهداف.

موسيماني أكد على مروان محسن وأجاي ضرورة تبادل المراكز لضرب دفاع الزمالك، بالإضافة للتعاون مع الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

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